Calciomercato Inter dalla Germania | interesse concreto per Kim Prenderà lui il posto di Acerbi?

Calciomercato Inter. La società a cui presta i suoi servigi è il Bayern Monaco. In un futuro non lontano, però, il difensore coreano Kim Min Jae potrebbe passare dallo scenario di Marienplatz a quello della Madonnina di Milano. L ‘Inter sta infatti puntando decisamente ad assicurarsene le prestazioni. Lo conferma sul quotidiano tedesco Bild Tobi Altschaftl. “ Min Jae Kim – spiega sulla testata teutonica – si fa sempre notare, è molto motivato, anche se è solo una riserva, e ora circola una voce. L’Inter e il Milan sarebbero interessati”. I nerazzurri dovrebbero quindi tenere conto anche della concorrenza dei cugini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

