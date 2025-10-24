Calciomercato Inter clamoroso dall’Argentina | pronta l’offerta per Nico Paz

È stato un sogno di (inizio) calciomercato e nulla più, ma all’ Inter il fantastista argentino Nico Paz piace eccome. L’indiscrezione Come riporta in queste ore la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un indiscrezione a proposito proveniente direttamente dall’Argentina. E più precisamente da TyC Sports, popolare portale del paese sudamericano. Scrive L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, clamoroso dall’Argentina: pronta l’offerta per Nico Paz

