Calciomercato il Como ci prende gusto | mani sul nuovo Nico Paz

Durante un aggiornamento di mercato, Nicolò Schira ha rilanciato una voce che, se confermata, avrebbe del clamoroso. Il Como starebbe valutando l’ipotesi di muoversi per Endrick, giovane talento del Real Madrid, in cerca di spazio dopo mesi difficili in Spagna. Il giornalista ha spiegato che i buoni rapporti tra la società lombarda e il club madrileno potrebbero facilitare una trattativa invernale, magari con la formula del prestito. Di seguito, quanto dichiarato da Schira su You Tube. “Occhio a Endrick, può farci un pensierino il Como, considerando i buoni rapporti con il Real Madrid. È stato pagato 60 milioni quando era minorenne, adesso ha 18 anni, ne ha fatti 19, a Madrid non gioca”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato, il Como ci prende gusto: mani sul nuovo Nico Paz

