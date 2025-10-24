Calcio Terza categoria Camerlona esame Cervia Utd A Villanova il derby con Lugo

Terza categoria in campo domani nel girone A. La capolista Camerlona, ancora a punteggio pieno, affronta l’ostico Cervia United Under 21, ben posizionato in piena zona playoff. Trasferta interessante per l’ Atlas del capocannoniere del girone Treossi (7 gol sin qui) in casa dell’ Atletico Lugo: i ravennati cercano di rientrare tra le prime otto per giocarsi poi la post season. Impegno sulla carta agevole per la Marradese, ancora imbattuta e staccata dalla Camerlona di appena 2 punti: se la vedrà col Cral Mattei, ultimo a 1 punto. Doppio anticipo nel girone B, invece: la prima della classe, la Compagnia dell’Albero – del bomber Poletti (7 reti) – ospita il Porto Corsini, al momento all’interno della zona playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Camerlona, esame Cervia Utd. A Villanova il derby con Lugo

