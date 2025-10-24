Calcio serie C Perugia - Meluso | è separazione ufficiale

Era nell'aria da tempo e poco fa è arrivata l'ufficialità: tra il Perugia e Mauro Meluso é separazione.Il club biancorosso, in una nota, che, di comune accordo tra le parti, è stata decisa la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il direttore area tecnica.Meluso dunque. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it