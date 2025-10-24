Calcio serie C Perugia - Meluso | è separazione ufficiale
Era nell'aria da tempo e poco fa è arrivata l'ufficialità: tra il Perugia e Mauro Meluso é separazione.Il club biancorosso, in una nota, che, di comune accordo tra le parti, è stata decisa la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con il direttore area tecnica.Meluso dunque. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Calcio serie C, il Perugia presenta Giovanni Tedesco: "Emozioni indescrivibili ma lunedì c'è la finale di Champions" - L'ex capitano, giunto in biancorosso come terzo allenatore stagionale, invoca da subito una sterzata e annuncia: "Angella torna capitano" ... Da perugiatoday.it
Calcio serie C, è ufficiale: il Perugia ha scelto Giovanni Tedesco come nuovo allenatore - L'ex capitano, che intorno all'ora di pranzo ha firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi probabilmente fino a giugno, dirigerà l'allenamento, visibile al pubblico, delle 16. Scrive perugiatoday.it
