Calcio Seconda categoria Fari su Vis Faventia-Mezzano Marina ostacolo San Pancrazio
Fine settimana a cavallo tra ora legale e ora solare con gli anticipi di domani in campo alle 15.30 e le gare di domenica alle 14.30, orario che accompagnerà le squadre per tutto l’inverno. Nel girone M domani si gioca Riolese-Santagata Sport, con la prima in lotta per un posto al sole, terza in classifica a -5 dalla capolista Mezzano ancora a punteggio pieno dopo 6 giornate, tuttavia attesa dal big match di giornata sul sintetico dello "Zappi", ospite della Vis Faventia, seconda, staccata di soli 2 punti e ancora imbattuta. Nel girone N è il Marina a guidare il raggruppamento a punteggio pieno con sei vittorie, grazie al miglior attacco (16 gol fatti) e alla miglior difesa (appena 3 subiti): ospita domenica il San Pancrazio, reduce dalla sconfitta casalinga di domenica col Low Street. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
