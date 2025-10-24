Calcio risultati serie A Il Milan avanza piano
Roma, 24 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Milan-Pisa 2-2 Ottava giornata: Milan-Pisa 2-2, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus. Classifica: Milan 17, Napoli, Roma, Inter 15, Bologna 13, Como, Juventus 12, Atalanta 11, Sassuolo, Cremonese 10, Cagliari, Udinese, Torino, Lazio 8, Lecce, Parma 6, Verona, Pisa 4, Fiorentina, Genoa 3. Nona giornata: martedì 28 ottobre ore 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Calcio dilettanti. Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto, i risultati - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio, Risultati serie A, in coda si muove la classifica - X Vai su X
CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Pisa. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:48 - Pisa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Si legge su sport.virgilio.it
Calcio, il Milan si salva nel recupero contro il Pisa nell’anticipo di Serie A - Il Milan si salva in zona Cesarini nell'anticipo dell'ottava giornata della Serie A 2025- oasport.it scrive
Milan-Pisa 2-2: gol e highlights. Athekame firma il pari al 93' - Nel primo tempo il gol di Leao, poi nella ripresa Cuadrado (su rigore) e Nzola ribaltano la situazione prima del gol definitivo di Athekame ... Segnala sport.sky.it