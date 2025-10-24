Calcio ricevuto in classe lesioni gravi ai genitali | 80mila euro di risarcimento I giudici chiariscono perché il Ministero deve rispondere per l’infortunio subito dallo studente

Il Tribunale di Salerno ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento di 80.000 euro in favore di uno studente minorenne che, nel febbraio 2014, riportò gravi lesioni ai genitali durante l'orario scolastico a causa di un calcio ricevuto da un compagno di classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

