Calcio Napoli Meret frattura a un piede stop due mesi

Roma, 24 ott. (askanews) – Torna l’incubo degli infortuni per Alex Meret. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il Napoli ha comunicato che il portiere si è fermato durante la sessione di allenamento mattutina e che i successivi esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato la frattura del secondo metatarso del piede destro. È presto per fare previsione sui tempi di recupero del calciatore, ma con ogni probabilità si rivedrà in campo direttamente a gennaio. A partire da domani contro l’Inter, sarà Vanja Milinkovic-Savic a raccogliere i gradi da titolare per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ildenaro.it