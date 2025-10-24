Il Milan si salva in zona Cesarini nell’anticipo dell’ ottava giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: allo Stadio San Siro di Milano la capolista riesce ad evitare in extremis la sconfitta contro il Pisa, ex fanalino di coda della classifica, pareggiando per 2-2. Nel primo tempo la sfida si mette subito bene per i rossoneri, che passano a condurre al 7? con la rete di Leao su assist di Ricci, ma il Milan non chiude il match e va al riposo col minimo vantaggio. Nella ripresa, invece, è il Pisa a pareggiare i conti, grazie al rigore trasformato dal neoentrato Cuadrado. Dovrebbe essere il Milan a cercare il successo, ed invece al minuto 86 è il Pisa a passare in vantaggio con la rete di Nzola su assist di Akinsanmiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, il Milan si salva nel recupero contro il Pisa nell’anticipo di Serie A