Calato il sipario a Como sull’amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Giappone. Sul rettangolo verde lombardo, le ragazze di Andrea Soncin erano chiamate a dare una risposta in un ciclo di “friendly-match”, funzionali alla preparazione per le qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile. Da questo punto di vista, si può considerare il test superato. PRIMO TEMPO – Soncin si è affidato all’esperienza di Linari in difesa e Giuliani tra i pali, mentre in attacco spazio al tridente formato da Bonansea, Corelli e Girelli. Tra le novità di formazione anche la presenza dal primo minuto di Schatzer e Severini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio femminile, pari tra Italia e Giappone in amichevole a Como: Hasegawa risponde a Greggi