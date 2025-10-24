Calcio femminile Andrea Soncin | Sono soddisfatto la rosa si sta allargando molto
L’ Italia pareggia per 1-1 contro il Giappone nell’amichevole disputata al “Sinigaglia” di Como: al vantaggio di Greggi ad inizio ripresa risponde dopo pochi minuti Hasegawa. Al sito federale il commissario tecnico delle azzurre, Andrea Soncin, analizza il match e presenta il prossimo impegno. Il bilancio del tecnico a fine gara: “ Sono soddisfatto, perché stasera abbiamo ricevuto tante risposte positive, molte ragazze erano alla prima esperienza ed hanno ben figurato contro una squadra di alto livello. Siamo andate un po’ a fasi alterne, ma ci siamo difese bene “. Martedì prossimo a Parma le azzurre affronteranno il Brasile: “ Sono felice, perché la rosa si sta allargando molto. 🔗 Leggi su Oasport.it
