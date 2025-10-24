Calcio Estero live Sky e NOW 24 - 26 Ottobre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW . Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 9ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 20.30 con Leeds-West Ham (Sky Sport 255). Sabato saranno quattro i match: alle 16 Chelsea-Sunderland (Sky. 🔗 Leggi su Digital-news.it
