Calcio Coppa Liguria Prima categoria BruBorg beffato dal Lavagna Lerici fa suo il derby col Cadimare

Sconfitta casalinga del Bru.Borg e vittoria del Lerici nel derby col Cadimare (con lo stesso risultato, 2-1) nell’andata degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima categoria. Il Bru.Borg di Valter Lunghi regge bene il confronto con il forte Lavagna (attuale capolista in campionato a punteggio pieno) e per volume di gioco profuso e occasioni da rete create, avrebbe sicuramente meritato il pareggio. Ospiti in gol al 14’ con Traversaro. Al 20’ e al 24’ Favazza e Baccelli potrebbero pareggiare ma da buona posizione vedono le loro conclusioni parate dal portiere. Al 26’ il raddoppio di Tortorella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Coppa Liguria Prima categoria. Bru.Borg. beffato dal Lavagna. Lerici fa suo il derby col Cadimare

Approfondisci con queste news

Calcio dilettanti. Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto, i risultati - facebook.com Vai su Facebook

Calcio Coppa Liguria di Promozione. Follo, Levanto e Don Bosco: buona la prima - La stagione ufficiale di Promozione è iniziata con la Coppa Liguria che ha visto scendere in campo l’Intercomunale Beverino e il Follo. Secondo lanazione.it

Coppa Liguria 1^ Cat, spicca il golazo di Gastaldi dell’Albingaunia - Ieri sera si sono disputate le gare di andata degli ottavi di finale della Coppa Liguria di Prima Categoria. Scrive msn.com

Calcio – Mamas Migliarinese al nastro di partenza - Il Mamas Migliarinese inaugura il proprio campionato di Seconda Categoria ligure, dopo l’eliminazione dalla Coppa Liguria, con un “dejà vù” contro il Rebocco che è ormai quasi un classico di questo in ... Secondo ligurianotizie.it