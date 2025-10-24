Calcio Chivu | Innegabile sia importante c’è rivalità

Roma, 24 ott. (askanews) – “È importante, siamo solo all’ottava giornata. Capiamo che ci si gioca tanto ma non tutto. Andiamo con convinzione e dobbiamo essere preparati”. A chi gli ha chiesto se quella di domani possa essere una gara “decisiva”, l’allenatore ha risposto con equilibrio: “Non possiamo fare paragoni con l’anno scorso ma guardare cosa è accaduto: loro hanno vinto il campionato e noi no. La rivalità e le ambizioni ci sono”. Nessun spirito di rivalsa nei confronti di Conte, come chiarisce Chivu: “Non credo abbiano sassolini da togliersi. Dopo Conte c’è stato Inzaghi e si è vinta la seconda stella, sono state giocate due finali di Champions. 🔗 Leggi su Ildenaro.it