Calcio a 5 vietato distrarsi contro l’Aposa | il Forlì cerca il riscatto dopo il ko
Dopo la prima sconfitta stagionale, il Calcio a 5 Forlì è pronto a voltare pagina. Sabato, alla palestra Luigi Marabini (calcio d’inizio alle ore 15), i biancorossi ospiteranno l’Aposa Bologna per la sesta giornata di campionato. La squadra di mister Gottuso occupa attualmente la terza posizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
