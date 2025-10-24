Calcio a 5 sorteggiati i gironi degli Europei | Italia sfortunata trova subito i campioni in carica

Gli Europei 2026 di calcio a 5 si disputeranno tra Lettonia, Slovenia e Lituania dal 21 gennaio al 7 febbraio. A Kaunas si è svolto il sorteggio che ha delineato la composizione dei quattro gironi, le migliori sedici formazioni andranno a caccia del titolo continentale che il Portogallo è riuscito a conquistare nelle ultime due edizioni. L’Italia si è meritata la partecipazione battendo il Kazakhstan nei playoff e oggi ha conosciuto i propri avversari. La fortuna non ha di certo sorriso alla nostra Nazionale, che se la dovrà vedere proprio con il Portogallo campione in carica. Gli azzurri, che erano stati inseriti in seconda fascia, incroceranno anche la Polonia e l’Ungheria nel gruppo D. 🔗 Leggi su Oasport.it

