Calcio a 5 La Timec si aggiudica il derby contro l’Atletico 2001 In C2 prima vittoria per l’Academy del Montebianco

Il derby pratese è della Timec Prato. Nella quarta giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, la squadra allenata da Bini Conti ha avuto la meglio per 6-3 di quella guidata da Vitale, tornando dunque al successo che le fa rafforzare la seconda posizione in classifica, a due lunghezze dalla capolista Five To Five. Le reti del successo sono state messe a segno da Bentivoglio, Troja, Guasti, Serio, Senhaji e una autorete; per i ‘cugini’ hanno risposto solo Bibaj e Masti (doppietta per lui). L’Atletico 2001 resta fermo a quota 4 punti e nel prossimo turno se la dovrà vedere in casa con il Vigor Fucecchio, mentre la Timec sarà impegnata nello scontro al vertice con il Five To Five in trasferta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

