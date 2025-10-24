Calci pugni e schiaffi alla moglie arrestato 34enne a Catania | nel video le immagini choc

Botte, calci e pugni, tutto ripreso dalle telecamere: a Catania la Polizia di Stato è riuscita a intervenire tempestivamente prima che l'aggressione a una donna si trasformasse nell'ennesimo caso di femminicidio, arrestando l'uomo, un 34enne noto alle forze dell'ordine, e portando d'urgenza in ospedale la 31enne, alla quale sono stati dati 45 giorni di riposo per le ferite riportate ma la prognosi non è ancora sciolta. Tutto il litigio è stato ripreso dalle telecamere interne del negozio di proprietà dell'uomo e si vede come, dopo un breve scontro verbale, lui l’ha strattonata e tirata per i capelli, per poi picchiarla brutalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Calci, pugni e schiaffi alla moglie, arrestato 34enne a Catania: nel video le immagini choc

