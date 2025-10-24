Calci e pugni alla moglie malata arrestato 34enne Il video dell' aggressione

AGI - Ha preso a calci, pugni e schiaffi la moglie malata, accanendosi su di lei quando era riversa a terra inerme e non era la prima volta: è quanto ricostruito dalla polizia che ha arrestato un catanese di 34 anni per lesioni personali gravi. Gli agenti delle Volanti della questura di Catania sono intervenuti, in un negozio, su segnalazione della donna, 31 anni, con una telefonata alla sala operativa della questura interrotta proprio dal marito violento ancora presente sul posto dopo l'aggressione. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno scorto la vittima con il volto tumefatto e sanguinante alla testa, riuscita a strisciare fino all'uscio. 🔗 Leggi su Agi.it

