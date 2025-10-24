Calabria orgoglio del mare e dell’Italia | l’USIM esalta il coraggio e la dedizione della Guardia Costiera guidata dal Contrammiraglio Sciarrone
di USIM * Il tour sindacale dell’USIM presso diversi Comandi della Calabria ha confermato il grande capitale umano che opera con dedizione in questo territorio, nonché l’eccellente guida del Direttore Marittimo, Contrammiraglio Giuseppe Sciarrone. La Calabria rappresenta una Regione complessa dal punto di vista operativo, per la molteplicità delle attività che coinvolgono quotidianamente la Guardia Costiera. In prima linea, il fenomeno migratorio: un impegno costante sostenuto da colleghi infaticabili che, con altissimo spirito di servizio e straordinaria professionalità, affrontano situazioni difficili anche a oltre cento miglia dalle coste calabresi, dove spesso vengono soccorse imbarcazioni di fortuna cariche di persone in cerca di salvezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
