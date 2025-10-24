Calabria ai primi posti per esclusione sociale Cgil | Una realtà tragica
Calabria prima in Italia per indice di esclusione sociale nel mondo del lavoro. Prima per tasso di disoccupazione giovanile (35,5 per cento) con il podio del minimo nazionale per occupazione giovanile (20,3%). Soltanto 1 contratto su 10 riesce a diventare da precario stabile. Poco lavoro e di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
