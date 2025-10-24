Da dettagliare se sia stato esploso un solo colpo di pistola o siano stati di più. Il proiettile, esploso dall’interno di un’auto in marcia, ha colpito ad un gluteo un 50enne che era in strada, in corso Giannone a Cagnano Varano. L’uomo, ferito, è stato trasportato all’ospedale. Da dettagliare le condizioni. Indagano i carabinieri sull’accaduto nel primo pomeriggio. L'articolo Cagnano Varano: sparo in strada, ferito 50enne Nel pomeriggio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

