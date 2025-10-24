Cagliari Pisacane in conferenza stampa | Per me si tratta della terza finale Infermeria? Mina e Deiola non ci saranno Ecco le loro condizioni

Cagliari, Pisacane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona. Una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione. Alla vigilia della sfida contro il Verona Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole. INFERMERIA – «E’ bello perché ogni settimana bisogna partire dall’infermeria, sembra un paradosso, ma fa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

