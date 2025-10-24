Copparoni, doppio ex di Cagliari e Verona, ha parlato alla vigilia della sfida del Bentegodi: ecco le sue parole Il Cagliari di Fabio Pisacane si prepara alla sfida di domenica 26 ottobre contro l’Hellas Verona guidato da Paolo Zanetti. In vista del match, ai microfoni de La Nuova Sardegna è intervenuto Renato Copparoni, portiere che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari, Copparoni analizza: «Perdere Belotti è stata dura, era un punto di riferimento. Caprile? Tra gli italiani in Serie A è il migliore di tutti»