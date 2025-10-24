Cacciano e Razzano Pd | Piena adesione al manifesto di ‘Libera’ per una Campania della legalità e della giustizia sociale

Tempo di lettura: < 1 minuto “Accogliamo con profonda convinzione e piena adesione il manifesto “Comunità che cambiano comunità” promosso da Libera Benevento in vista delle prossime elezioni regionali in Campania”, così in una nota stampa Giovanni Cacciano e Rosa Razzano, candidati tra le file del Pd Sannio alle prossime elezioni regionali in Campania. “Le proposte avanzate da Libera, dal riutilizzo sociale dei beni confiscati alla promozione della cultura della memoria, da una legge regionale efficace contro il gioco d’azzardo e la corruzione al welfare generativo e al monitoraggio civico, – proseguono – rappresentano la nostra visione di quella che dovrà essere nei prossimi anni la Regione Campania: una Campania sempre più indirizzata alla legalità e alla giustizia sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

