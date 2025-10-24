Caccia svedesi per Kiev mistero su chi li pagherà

Il governo di Zelensky ha deciso che caccia userà nei prossimi vent’anni. Dopo mesi di trattative e valutazioni ha infatti scelto di dotarsi dei caccia svedesi Gripen e non di implementare la quantità di F-16 americani né di Mirage e Rafale francesi. Si tratta di un aeroplano da attacco di quarta generazione progettato per operare anche decollando da piste d’atterraggio semi preparate come sterrati, rettilinei stradali e autostrade come da tradizione svedese. La lettera d’intenti. Il momento è particolare poiché il venti ottobre scorso lo Stormo F-7 dell’Aeronautica militare svedese è diventato il primo reparto operativo a ricevere la versione più aggiornata del velivolo, la E, e il 22 ottobre i funzionari ucraini e svedesi hanno annunciato la firma di una lettera d’intenti per l’esportazione di un massimo di 150 esemplari all’Ucraina, con un numero minimo di 100 aerei, tutti equipaggiati con sistemi per il contrasto di minacce missilistiche ed elettroniche. 🔗 Leggi su Panorama.it

