Caccia svedesi per Kiev mistero su chi li pagherà
Il governo di Zelensky ha deciso che caccia userà nei prossimi vent’anni. Dopo mesi di trattative e valutazioni ha infatti scelto di dotarsi dei caccia svedesi Gripen e non di implementare la quantità di F-16 americani né di Mirage e Rafale francesi. Si tratta di un aeroplano da attacco di quarta generazione progettato per operare anche decollando da piste d’atterraggio semi preparate come sterrati, rettilinei stradali e autostrade come da tradizione svedese. La lettera d’intenti. Il momento è particolare poiché il venti ottobre scorso lo Stormo F-7 dell’Aeronautica militare svedese è diventato il primo reparto operativo a ricevere la versione più aggiornata del velivolo, la E, e il 22 ottobre i funzionari ucraini e svedesi hanno annunciato la firma di una lettera d’intenti per l’esportazione di un massimo di 150 esemplari all’Ucraina, con un numero minimo di 100 aerei, tutti equipaggiati con sistemi per il contrasto di minacce missilistiche ed elettroniche. 🔗 Leggi su Panorama.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il Primo ministro svedese Ulf Kristersson hanno firmato l'accordo per l'acquisto dei caccia svedesi Gripen - facebook.com Vai su Facebook
Attacchi russi, almeno sei civili uccisi. Colpito un asilo. Zelensky: "Un buon compromesso" congelare la linea del fronte. L'appoggio all'invito di Trump mentre il presidente ucraino vola in Svezia: firmato l'accordo sui caccia Gripen. Gli aggiornamenti - X Vai su X
Caccia svedesi per Kiev, mistero su chi li pagherà - 100 esemplari con fondi europei o russi confiscati per 15 miliardi: l’Ucraina diverrebbe primo operatore al mondo di Jas39 Gripen ... Scrive panorama.it
Gripen: Il caccia svedese che cambia le regole in Ucraina - Scopri i dettagli dell’accordo storico tra Svezia e Ucraina per 150 jet Gripen e l’evoluzione tecnologica di uno dei caccia multiruolo più avanzati al mondo. Come scrive alground.com
La mossa di Zelensky per i cieli ucraini: 150 caccia Gripen per Kiev - Il presidente ucraino sigla con la Svezia una lettera d’intenti per l’acquisto di fino a 150 caccia multiruolo. msn.com scrive