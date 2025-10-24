Csinistra | Gori ' ancora non credibile come alternativa di governo'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Quello che abbiamo messo al centro dell'appuntamento di oggi è un problema: l'Italia non cresce, galleggia. Il nostro Paese crescerà dello 0,5 e sapendo che c'è un punto Pil che deriva dalle risorse del Pnrr, significa che l'Italia è in recessione. Questo è il risultato di questi anni di governo del centrodestra: non essere riusciti ad utilizzare correttamente la spinta del Pnrr e aver consegnato il Paese alla stagnazione". Lo dice Giorgio Gori a 'Crescere', iniziativa dei riformisti Pd a Milano. "In questo quadro, crescere è una necessità. Poi parliamo di redistribuzione e contratti, ma se il Paese non cresce il modello sociale costruito in Italia e in Europa" è a rischio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

