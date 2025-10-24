Csinistra | Gori ' ancora non credibile come alternativa di governo'

Iltempo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Quello che abbiamo messo al centro dell'appuntamento di oggi è un problema: l'Italia non cresce, galleggia. Il nostro Paese crescerà dello 0,5 e sapendo che c'è un punto Pil che deriva dalle risorse del Pnrr, significa che l'Italia è in recessione. Questo è il risultato di questi anni di governo del centrodestra: non essere riusciti ad utilizzare correttamente la spinta del Pnrr e aver consegnato il Paese alla stagnazione". Lo dice Giorgio Gori a 'Crescere', iniziativa dei riformisti Pd a Milano. "In questo quadro, crescere è una necessità. Poi parliamo di redistribuzione e contratti, ma se il Paese non cresce il modello sociale costruito in Italia e in Europa" è a rischio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

csinistra gori ancora non credibile come alternativa di governo

© Iltempo.it - C.sinistra: Gori, 'ancora non credibile come alternativa di governo'

News recenti che potrebbero piacerti

csinistra gori credibile alternativaC.sinistra: Gori, 'ancora non credibile come alternativa di governo' - ritenga il centrosinistra non credibile come alternativa al governo Meloni". Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

C.sinistra: Magi, 'da un anno chiediamo tavolo, così nessuna alternativa credibile' - "Oltre un anno fa, a settembre 2024, durante la Festa di Avs, avevamo proposto agli altri leader del centrosinistra un tavolo permanente di confronto tra le opposizioni, per ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Csinistra Gori Credibile Alternativa