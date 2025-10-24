CPoggia Sempio misure antropometriche

22.25 Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco si è presentato con i suoi legali nella Clinica Mangiagalli di Milano"per fare delle misurazioni antropometriche"nell'ambito della nuova consulenza che la Procura di Pavia ha affidato all'antropologa forense Cattaneo Da quando emerge le misurazioni riguarderebbero tutto il corpo:caviglie,piedi arti superiori,statura e peso.Si tratta di elementi che saranno confrontati con le ferite sul corpo di Chiara Poggi e con la Bpa del Ris di Cagliari. Difesa Sempio:"Poteva rifiutarsi ma collabora". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it