BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona
(Adnkronos) – BYD continua a rafforzare la propria presenza in Italia con un nuovo e significativo investimento nel post-vendita. Il marchio leader mondiale nei veicoli a nuova energia ha inaugurato il magazzino ricambi di Fagnano Olona, in provincia di Varese, una struttura strategica che affianca il polo di Settimo Torinese e consolida ulteriormente la rete . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
