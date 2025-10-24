BYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – BYD continua a rafforzare la propria presenza in Italia con un nuovo e significativo investimento nel post-vendita. Il marchio leader mondiale nei veicoli a nuova energia ha inaugurato il magazzino ricambi di Fagnano Olona, in provincia di Varese, una struttura strategica che affianca il polo di Settimo Torinese e consolida ulteriormente la rete . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

byd potenzia post venditaBYD potenzia il post-vendita in Italia con il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona - vendita in Italia con il magazzino ricambi di Fagnano Olona, per consegne rapide ed una logistica efficiente ... Lo riporta adnkronos.com

byd potenzia post venditaBYD, la svolta logistica che ridisegna il post-vendita italiano - Il nuovo polo logistico di Fagnano Olona garantisce consegne ricambi originali in ... Riporta affaritaliani.it

byd potenzia post venditaBYD potenzia il post-vendita in Italia: inaugurato il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona - BYD, leader mondiale nella produzione di Veicoli a Nuova Energia (NEV), compie un ulteriore passo nella propria strategia di crescita in Italia con l’apertura del nuovo magazzino ricambi di Fagnano Ol ... Si legge su megamodo.com

Cerca Video su questo argomento: Byd Potenzia Post Vendita