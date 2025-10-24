Bus prende fuoco dopo scontro | è strage! Passeggeri bruciati vivi VIDEO

Un viaggio ordinario si è trasformato in una scena apocalittica quando un autobus notturno è stato avvolto dalle fiamme dopo una collisione, lasciando dietro di sé un bilancio di morti e disperazione. Nel cuore della notte, le fiamme hanno squarciato l’oscurità, sorprendendo decine di passeggeri nel sonno e trasformando la tranquillità del viaggio in un incubo di fuoco e fumo. In pochi istanti, sogni e progetti sono stati cancellati dal caos, tra urla di terrore e disperati tentativi di fuga. Bus prende fuoco dopo un incidente: passeggeri intrappolati. L’ incidente si è verificato in un attimo: uno scontro improvviso, il serbatoio dell’autobus squarciato e una scintilla fatale hanno dato il via all’inferno. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bus prende fuoco dopo scontro: è strage! Passeggeri bruciati vivi (VIDEO)

