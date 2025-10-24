Bus ecco la nuova carta Boost E’ ricaricabile e il Comune la spedirà gratis a circa 200.000 famiglie
Bologna, 24 ottobre 2025 – Diversa dal pagamento con carta di credito, ma con il microchip e la stessa comodità di obliterazione. Una carta fisica, non immateriale come l'app Roger. E impersonale, a differenza della carta MiMuovo. E’ la nuova carta ricaricabile Boost di Tper che sarà acquistabile in tutte le biglietterie di Bologna a partire dal 15 novembre. Palazzo d'Accursio per l'occasione ne regalerà una a ogni nucleo famigliare, circa 200.000, residente sotto le Due Torri (a gennaio). Le carte Boost si aggiungeranno così alle altre forme di pagamento ancora attive sui mezzi pubblici Tper: biglietti cartacei per titoli ordinari e CityPass (10 corse), tessere MiMuovo per abbonamenti annuali e mensili, app Roger per biglietti ordinari e abbonamenti in formato QR Code. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
