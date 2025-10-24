Buono digitale nazionale per i celiaci | accesso ai prodotti senza glutine in tutta Italia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un passo avanti per i diritti dei pazienti. Arriva finalmente il buono digitale nazionale che permetterà alle persone affette da celiachia di accedere ai prodotti senza glutine in qualsiasi regione italiana, e non più soltanto in quella di residenza. Un cambiamento atteso da anni che, come sottolinea Rossella Valmarana, presidente dell’ Associazione Italiana Celiachia (AIC), rappresenta “un’agevolazione fondamentale per chi viaggia per studio, lavoro o turismo”. Questa novità, inserita nella legge di bilancio, è il frutto di una lunga battaglia portata avanti da AIC per il riconoscimento pieno dei diritti dei celiaci. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Notizie esclusive? Un gioco da ragazzi 1 mese di edizione digitale a 5,90 euro e, incluso nel prezzo, anche un buono sconto Toys Clicca qui per maggior info https://store.tuttosport.com/products/abbonamento-new-full-mensile-promo-590-30?coupon - facebook.com Vai su Facebook
Celiachia, terapia senza glutine fuori sede grazie al buono digitale - Nella bozza della legge di Bilancio è prevista l’introduzione della circolarità dell’assistenza ai celiaci. Come scrive vita.it
La svolta più attesa dai celiaci: i buoni gluten free spendibili ovunque - Nella legge di Bilancio viene introdotta la "circolarità" dei buoni digitali che diventano spendibili anche fuori dalla regione di residenza. Da today.it
Celiachia, svolta per i pazienti: nella Legge di Bilancio la circolarità dei buoni digitali - L’Associazione Italiana Celiachia accoglie con grande soddisfazione la previsione, nella bozza della Legge di Bilancio, della circolarità dell’assistenza ai celiaci, che permetterà ai pazienti di acce ... Secondo strettoweb.com