Buon compleanno Angelo M. Polimeno, Deborah Bergamini, Ezio Mauro, Giampaolo Sodano, Domenico Auricchio, Riccardo Rossi, Roman Abramovic, Stefano Impallomeni, Luca Campedelli, Vincent Candela, Silvia Benedetti, Wayne Rooney, Federico Biaggi, Danilo Petrucci, Matteo Piano, Viola Diodati. Oggi 24 ottobre compiono gli anni: Angelo Maria Polimeno Bottai, giornalista, saggista; Guido Canali, architetto; Raffaello de Ruggieri, avvocato, politico; Sergio Grea, scrittore; Isabella del Bianco, attrice, conduttrice radio; Alessandro Triulzi, storico; Luciano Turi, attore, doppiatore; Giampaolo Sodano, dirigente d’azienda, politico; Carlo Senoner, ex sciatore; Carlo Simoni, attore; Domenico Auricchio, politico; Simonetta Licastro Scardino, politica, imprenditrice; Ezio Mauro, giornalista; Salvatore Varriale, ex giocatore di baseball, allenatore, dirigente; Mario Vecchiato, ex atleta; Antonio Marcolini, ex calciatore, allenatore; Gabriella Sica, poetessa, scrittrice; Walter Plaikner, ex slittista; Gianni Trevisan, allenatore pallacanestro; Carmine Abate, scrittore; Giuseppe Ferlito, regista, sceneggiatore, montatore; Marco Bechis, regista, sceneggiatore, produttore; Claudio Gatti, giornalista; Gigi Masin, compositore; Marco Mete, attore, doppiatore, dialoghista; Renzo Guolo, sociologo, islamista; Carlo Ottaviano, scrittore, editore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Angelo M. Polimeno, Deborah Bergamini…

