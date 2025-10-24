Bugonia la rivelazione di Emma Stone | Ecco quale star di Hollywood è sicuramente un alieno

L'attrice sta promuovendo la sua ultima fatica insieme al regista greco Yorgos Lanthimos che è uscito ieri nelle sale italiane e la vede al centro di un complotto per smascherare la presenza degli alieni sulla Terra Durante un'apparizione nel programma The Late Show condotto da Stephen Colbert, Emma Stone, impegnata nella promozione del suo nuovo film Bugonia, ha risposto in modo fulmineo e divertito a una domanda: "Quale celebrità pensi possa essere un alieno travestito da umano?". E la sua risposta è arrivata senza nessuna esitazione: "Willem Dafoe, al cento per cento". Colbert ha osservato come non abbia avuto bisogno di pensarci troppo, e l'attrice Premio Oscar ha quindi fornito la sua singolare spiegazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bugonia, la rivelazione di Emma Stone: "Ecco quale star di Hollywood è sicuramente un alieno"

