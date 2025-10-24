Bugiardo a me? Sono scioccato Volano insulti in diretta Formigli impotente
Un silenzio teso in studio, sguardi che si incrociano e la tensione che si taglia a fette: bastano pochi secondi e lo scontro tra due ospiti illustri trasforma una serata televisiva qualunque in un momento da ricordare. Cosa è successo di così grave da lasciare Corrado Formigli senza parole? La scena si svolge a Piazzapulita, uno dei talk show più accesi della tv italiana. L’atmosfera è già calda, ma quando Carlo Calenda e Jeffrey Sachs si trovano faccia a faccia, il dibattito prende una piega imprevedibile. Bastano poche battute per far volare parole pesanti e accuse incrociate, sotto gli occhi di milioni di spettatori e di un conduttore visibilmente in difficoltà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
