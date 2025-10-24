News TV. La puntata del 23 ottobre 2025 di Piazzapulita, il talk show politico condotto da Corrado Formigli, ha offerto uno dei momenti più esplosivi della stagione televisiva. Protagonisti dello scontro, Carlo Calenda e l’economista americano Jeffrey Sachs, protagonisti di un acceso confronto che ha rapidamente acceso il dibattito in studio e online. Tutto è iniziato durante una discussione sulla dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia e sui presunti finanziamenti internazionali. Quello che doveva essere un confronto tecnico si è presto trasformato in un duello personale dai toni infuocati, con Formigli costretto ad assistere quasi impotente al deteriorarsi del dialogo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Bugiardo a me? Sono scioccato”. Volano insulti in diretta, Formigli impotente (VIDEO)