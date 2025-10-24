Bufera a scuola per l' assemblea contro il ddl Gasparri Toni propagandistici

Firenzetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Al Liceo Copernico, con la firma del preside, è stata protocollata ed emanata una circolare connotata da toni propagandistici inaccettabili”. È l'accusa rivolta da Federico Borghini, responsabile di Azione Studentesca Prato, alla dirigenza scolastica del liceo scientifico pratese di viale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Corteo contro i femminicidi, bufera al liceo romano Righi - Docenti e studenti contro la dirigente scolastica: è bufera al liceo scientifico Righi, vicino via Veneto, a Roma dove ieri gli studenti hanno manifestato sia contro i femminicidi che contro la ... Si legge su ansa.it

bufera scuola assemblea controEducazione affettiva. Bufera sul divieto a scuola: "Governo oscurantista" - Il sindaco Mezzetti critica l’emendamento che ha avuto il via libera alla Camera. Si legge su msn.com

ASSEMBLEA "SALVARE LA SCUOLA PUBBLICA", DE LUCA: RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONE CONTRO LE NORME SUL DIMENSIONAMENTO - "Abbiamo deciso di impugnare la decisione del governo sul dimensionamento della scuola davanti alla Corte Costituzionale. Secondo regione.campania.it

Cerca Video su questo argomento: Bufera Scuola Assemblea Contro