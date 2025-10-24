Bucciantini duro | La Juve ha problemi veri di identità Invece di volare dopo la gara con l’Inter è crollata! Cosa ha detto sui bianconeri

Bucciantini, opinionista di Sky, ha commentato così la sconfitta della Juve contro il Real Madrid. Ecco le parole verso il match con la Lazio. Ai microfoni di RadioSei, l’opinionista di Sky Marco Bucciantini si è espresso così in vista di Lazio Juve di domenica, valida per l’8ª giornata di Serie A 202526. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. LAZIO – « È una squadra che ha cominciato l’anno con la paura di essere peggiorata, un po’ come l’Atalanta. Avere Sarri è un vanto nel calcio. La Lazio aveva finito male la passata stagione, dopo aver giocato un bel calcio, piacevole. Una gara sbagliata in Europa, un paio in campionato, ed è rimasta con nulla in mano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bucciantini duro: «La Juve ha problemi veri, di identità. Invece di volare dopo la gara con l’Inter è crollata!». Cosa ha detto sui bianconeri

