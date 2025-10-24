Bucci e Salis all' inaugurazione del Festival della Scienza Il programma di venerdì

Si è aperta a Palazzo Ducale la 23esima edizione del Festival della Scienza, appuntamento ormai simbolo della ricerca a Genova e della divulgazione scientifica italiana (a questo link i dettagli sul programma), andrà avanti fino al 2 novembre. Il programma di venerdì 24 ottobreOltre a 17 mostre e.

