Bucchi va a caccia della rivincita Il colpo al Liberati manca da 60 anni
di Luca Amorosi Domani Cristian Bucchi torna dove tutto era cominciato. Fu proprio al "Liberati", infatti, che iniziò l’avventura in panchina dell’ex attaccante nel febbraio scorso, dopo l’esonero di Troise. L’ passò anche in vantaggio con un gol di Pattarello, poi venne fuori la superiorità dei rossoverdi, a segno tre volte con Cicerelli (doppietta) e Curcio. Ora, gli amaranto tornano in Umbria con valori pressoché invertiti: se nella scorsa stagione la Ternana era una delle più accreditate alla vittoria finale, oggi questo ruolo è sulle spalle dell’, attualmente capolista solitaria del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Lunedì 6 ottobre – Giorno di Fiera! ? Dalle 8.00 alle 18.00 – Fiera del Rosario in centro del paese dalle ore 15:00 - Bimbi in piazza, con laboratori, giochi, animazioni e caccia al tesoro per bambini e ragazzi ? Alle ore 21.00 ci sarà il concerto con Malns Ro - facebook.com Vai su Facebook
Bucchi va a caccia della rivincita. Il colpo al Liberati manca da 60 anni - Fu proprio al "Liberati", infatti, che iniziò l’avventura in panchina dell’ex attaccante nel febbraio scorso, dopo l’esonero di Troise. Secondo sport.quotidiano.net