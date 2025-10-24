bucchi va a caccia della rivincita il colpo al liberati manca da 60 anni

di Luca Amorosi Domani Cristian Bucchi torna dove tutto era cominciato. Fu proprio al "Liberati", infatti, che iniziò l’avventura in panchina dell’ex attaccante nel febbraio scorso, dopo l’esonero di Troise. L’ passò anche in vantaggio con un gol di Pattarello, poi venne fuori la superiorità dei rossoverdi, a segno tre volte con Cicerelli (doppietta) e Curcio. Ora, gli amaranto tornano in Umbria con valori pressoché invertiti: se nella scorsa stagione la Ternana era una delle più accreditate alla vittoria finale, oggi questo ruolo è sulle spalle dell’, attualmente capolista solitaria del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

