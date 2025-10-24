Btp Valore VI emissione si chiude con maxioraccolta | 16,5 mld

Roma, 24 ott. (askanews) – La sesta emissione del Btp Valore, avviata il 20 ottobre, si è chiusa oggi con una raccolta totale di 16,572 miliardi e 506.992 contratti registrati. Lo riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiungendo con un comunicato che l’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banchedealer Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it