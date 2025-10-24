Btp Valore VI emissione si chiude con maxioraccolta | 16,5 mld

Ildenaro.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 ott. (askanews) – La sesta emissione del Btp Valore, avviata il 20 ottobre, si è chiusa oggi con una raccolta totale di 16,572 miliardi e 506.992 contratti registrati. Lo riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze, aggiungendo con un comunicato che l’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le banchedealer Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A. e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena S. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

btp valore emissione chiudeBtp Valore, la sesta edizione chiude a 16,55 mld - La sesta edizione del Btp Valore nell’ultima giornata di emissione (chiusa alle 13) ha raccolto 1,26 mld di euro. Da fortuneita.com

btp valore emissione chiudeBtp Valore chiude con una raccolta di oltre 16,5 miliardi: i dati - Nell'ultima giornata, terminata proprio alle ore 13, le sottoscrizioni complessive hanno raggiunto 1,26 ... Lo riporta tg24.sky.it

btp valore emissione chiudeBtp Valore 2025, oggi i tassi di rendimento definitivi: fino a che ora è possibile comprarli e come - Alle ore 13 di oggi venerdì 24 ottobre 2025 si chiude il collocamento per acquistare i Btp Valore 2025. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Btp Valore Emissione Chiude