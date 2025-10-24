Btp Valore è davvero escluso dal calcolo dell’Isee? Attenzione ai limiti

L’interesse di milioni di piccoli risparmiatori per il Btp Valore nelle tre giornate di collocamento è stato molto alto. Gli ordini hanno superato i 13 miliardi di euro, con oltre 389mila investitori che hanno scelto di sottoscrivere il Titolo di Stato pensato per i piccoli risparmiatori retail. Solo nella terza giornata di collocamento, la raccolta ha sfiorato i 3,3 miliardi, frutto di più di 100mila contratti con un valore medio di 32.759 euro ciascuno. Il motivo di tale successo sta anche nella tassazione al 12,5% sugli interessi. Ma vediamo subito se nel caso si debba aggiornare la propria dichiarazione sostitutiva unica per ottenere agevolazioni e bonus, il Btp Valore può incidere sul calcolo dell’indicatore Isee o se è escluso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

