Brutte notizie per la Pianese | Ongaro è out! L’attaccante dovrà restare fuori ben tre mesi

Brutte notizie dal monte Amiata: l’attaccante bianconero Easton Ongaro è stato sottoposto a un intervento di pulizia del tendine d’Achille della gamba destra. Nei prossimi giorni inizierà il percorso di recupero. Tradotto: dovrà rimanere fuori per i prossimi tre mesi. Un’assenza pesante per la Pianese. "Dovremo rinunciare a un giocatore importante – ha detto il ds Cangi –, su cui avevamo puntato, che, avendo caratteristiche diverse rispetto ai compagni, avrebbe potuto darci una grossa mano. Purtroppo per uno stiramento prima, per questo problema poi, non lo abbiamo mai avuto a disposizione". Ongaro è arrivato la scorsa estate in prestito dal Trapani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

