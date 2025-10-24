Brugnera supera Pordenone nella classifica delle città più smart d' Italia
La classifica delle smart city non smette di sorprenderci. Tutti ricorderanno la storica imprese del piccolo borgo Pordenonese di Cordovado che è riuscito ad agguantare la terza posizione nel 2024. Quest'ann0, invece, a prendersi la scena è Brugnera che risulta essere la seconda “città. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un destino tragico per Luca Rossetto, ex giocatore di Centro del Mobile Brugnera e della Maccan Prata calcio a 5. Aveva 49 anni: lascia la moglie e una figlia di 9 anni - facebook.com Vai su Facebook