Bruganelli | Tradito Bonolis solo una volta Dopo l’aborto situazione tossica con Paolo

L'intervista a Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis. Bruganelli si racconta in una lunghissima intervista-confessione. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Bruganelli: “Tradito Bonolis solo una volta. Dopo l’aborto situazione tossica con Paolo”

Leggi anche questi approfondimenti

Sonia Bruganelli racconta di aver tradito Paolo Bonolis e che un evento della loro vita ha cambiato tutto. - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Bruganelli si racconta: “Mi sono punita per aver abortito, ho tradito Paolo una volta” Vai su X

Sonia Bruganelli si racconta senza filtri: "Ho tradito solo una volta, mi sono punita per l’aborto. Ora amo di nuovo" - Al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha aperto il cuore sulla sua vita con Paolo Bonolis e sul nuovo amore Angelo Madonia. Scrive comingsoon.it

Sonia Bruganelli: «Con Bonolis un rapporto tossico dopo l'aborto, poi lo shock per Silvia. Io l'ho tradito una volta sola. Ora c'è Madonia» - Il mio nuovo amore Angelo Madonia è più giovane, ma più grande per esperienza» ... Riporta msn.com

“Ho tradito Paolo Bonolis una volta. Lo shopping compulsivo? Un vuoto emotivo. L’aborto a 24 anni ha condizionato il mio matrimonio”: così Sonia Bruganelli - La produttrice parla del vuoto colmato con lo shopping compulsivo e del nuovo amore Angelo Madonia: "È più giovane ma più maturo" ... Segnala ilfattoquotidiano.it