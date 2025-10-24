Bruce Springsteen esce il cofanetto Nebraska ’82 | expanded edition

NEW YORK – Oggi uscirà per Sony Music "Nebraska '82: expanded edition" di Bruce Springsteen, un cofanetto unico, nelle versioni 4 LP + Blu-Ray e 4 CD + Blu-Ray, che tra il ricco materiale inedito include la prima esecuzione dal vivo di Bruce Springsteen di tutto l'album "Nebraska". Il box include diverse registrazioni inedite e precedentemente sconosciute, le leggendarie sessioni Electric Nebraska con la E Street Band e brani registrati da solista esclusi all'epoca della pubblicazione, oltre alla performance dal vivo "Nebraska" registrata di recente. Il cofanetto comprende un saggio di Erik Flannigan.

