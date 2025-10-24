Roma, 24 ott – L’ Europa tenta un nuovo salto strategico, e questa volta guarda al cielo. Leonardo, Airbus e Thales sono pronte a lanciare il Progetto Bromo, una joint venture da dieci miliardi di euro destinata a creare un polo satellitare europeo capace di competere con Starlink e con le mega-costellazioni statunitensi e cinesi. Un’alleanza industriale che, se approvata nelle prossime ore, potrebbe rappresentare per lo spazio ciò che il consorzio MBDA è stato per i missili: la prova che la cooperazione europea, quando si radica in una visione di potenza, può ancora produrre sovranità. Un modello industriale europeo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Bromo, la MBDA dei satelliti: l’Europa prova a sfidare Starlink