Bromo la MBDA dei satelliti | l’Europa prova a sfidare Starlink
Roma, 24 ott – L’ Europa tenta un nuovo salto strategico, e questa volta guarda al cielo. Leonardo, Airbus e Thales sono pronte a lanciare il Progetto Bromo, una joint venture da dieci miliardi di euro destinata a creare un polo satellitare europeo capace di competere con Starlink e con le mega-costellazioni statunitensi e cinesi. Un’alleanza industriale che, se approvata nelle prossime ore, potrebbe rappresentare per lo spazio ciò che il consorzio MBDA è stato per i missili: la prova che la cooperazione europea, quando si radica in una visione di potenza, può ancora produrre sovranità. Un modello industriale europeo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
