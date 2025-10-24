Brivio ospite a TvPlay | Stankovic me lo diceva sempre su Chivu

Pierluigi Brivio ha parlato ai microfoni di TvPlay, ospite della trasmissione. Ha sottolineato alcune cose su Dejan Stankovic e Cristian Chivu. Un discorso molto interessate che ha permesso di scoprire alcuni aspetti che meritano sicuramente di essere messi in evidenza. TvPlay.it Ecco le parole di Brivio: “ Dejan Stankovic ha sempre detto che l’allenatore post Simone Inzaghi sarebbe stato Cristian Chivu, non so per quale motivo continuava a ripetercelo e c’ha beccato. Ha grande stima di Chivu e voleva portarlo da noi alla Stella Rossa qualche anno fa, ma lui poi ha scelto la Primavera dell’Inter. 🔗 Leggi su Tvplay.it

