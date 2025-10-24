Brindisi male nel report ' Ecosistema urbano' eppure ci sono le condizioni per vivere bene

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Luigi Spinzi, segretario generale Cisl Taranto Brindisi, sul report “Ecosistema Urbano”. Brindisi ha perso otto posizioni, Taranto scende e occupa l'82esima piazza (qui l'articolo su TarantoToday).Il 32esimo report “Ecosistema Urbano” che su 106. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Barrett un brutto male lo ha portato via alla sua mamma troppo in fretta .. Barret era stato adottato dal canile di Brindisi più di cinque anni fa ,nonostante tutto il brutto che aveva vissuto fu scelto da una persona speciale,Marzia ? Non ci sono parole che pos - facebook.com Vai su Facebook

..._ L' espressione lieta e orgogliosa di chi ha sgamato una nota trascritta male sulla partitura di Mozart Qui ci vuole un brindisi! @ShlomoMintz1 Luca Ranieri M.Cecilia Berioli Orchestra delle Cento Città #mozart #berlioz #violin #viola #cello #symphon - X Vai su X

Sostenibilità, nel report di Legambiente «Ecosistema Urbano» Lecce migliore di Puglia, 53esima. Foggia fanalino di coda, 91esima - Bari si piazza al 76esimo posto, Brindisi al 79esimo, Taranto all'82esimo. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Legambiente, report Ecosistema Urbano 2024: Brindisi è seconda in Puglia, 71ª in Italia - I dati di Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali delle città. Lo riporta brindisisera.it

Ecosistema urbano, Lecce è avanzata: è al 58º posto. Brindisi al 71º. Lo smog è la piaga più grande. A primi posti Reggio-Emilia, Trento e Parma - LECCE – “Lecce ha scalato 19 posizioni nel report Ecosistema Urbano, pubblicato dal Sole24ore e realizzato da Legambiente e Ambiente Italia” – Lecce Città Pubblica, il movimento che fa capo a Carlo ... Scrive corrieresalentino.it